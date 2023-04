Power Rangers powracają. Sprawdzamy, co się działo u członków oryginalnej obsady ostatnie 30 lat

W tym roku upływają trzy dekady od czasu premiery serialu "Power Rangers". Pierwszy sezon wystartował 28 sierpnia 1993 roku w amerykańskiej telewizji Fox Kids. Po jego nieoczekiwanym sukcesie co roku realizowano kolejne odsłony, niezmiennie produkowane przez Saban Entertainment (przynajmniej do 2002 roku, kiedy to pałeczkę przejęło The Walt Disney Company, by osiem lat odsprzedać je Saban Capital Group).



Teraz, w najnowszym filmie Netfliksa poświęconym kolorowym wojownikom, na ekranie zobaczymy pierwotną obsadę z pierwszych sezonów: Davida Yosta, czyli niebieskiego Rangera, Johnny’ego Young Boscha, który wraz z Walterem Jonesem wcielili się w rolę czarnych Rangerów, a także Karen Ashley i Catherine Sutherland, odgrywające role odpowiednio żółtej i różowej wojowniczki. Niestety, nie dane nam będzie zobaczyć Jasona Davida Franka, zielonego/białego wojownika, który w listopadzie ubiegłego roku popełnił samobójstwo. Również Thuy Trang, oryginalnej żółtej wojowniczki, nie ma już wśród nas - w 2001 roku zginęła ona w wypadku samochodowym. Do ekipy dołączyła jednak Charlie Kersh - aktorka zagra Minh, córkę żółtej Rangerki. Ma to być forma hołdu dla zmarłej.