Nie mogę powiedzieć, że ten serial mnie nie zaskoczył, choć prawdopodobnie wyniknęło to z tego, że nastawiłam się na najgorsze. Mogę go ocenić pozytywnie choć trochę tylko dlatego, że podczas seansu zęby aż tak nie zgrzytały. Mimo tych drobnych niespodzianek, które były zaletą "Pozornej miłości", produkcja ta jest po prostu słaba. Faktycznie, da się ją oglądać z mniejszym lub większym zaangażowaniem, ale ostatecznie to nie o to chodzi, by katować się przed ekranem. Mówi się, że pozory mylą - nie tym razem.