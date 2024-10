Hej, dzieciaki lat 90., Netflix zaraz sprawi, że nostalgniecie. Trzymam kciuki za ten polski film

Po sukcesie "Stranger Things" w branży filmowo-telewizyjno-streamingowej rozgościła się nostalgia za latami 80., która dzisiaj spychana jest powoli na margines. Teraz coraz mocniej zalewają nas bowiem treści, idealizujące lata 90. Mamy ich już całkiem sporo. Najlepiej o tym świadczy fakt, że za tym trendem chętnie podążają nawet Polscy twórcy. Nie tak dawno dostaliśmy przecież najntisowe "Supersiostry". A zaraz Netflix zabierze nas do ostatniej dekady XX wieku swoim "Napadem".



Gwoli przypomnienia: po upadku muru berlińskiego Polacy zachłysnęli się zachodnim stylem życia. Widać to było w każdej sferze społecznej i kulturowej. Szczególnie w kinie, bo twórcy zaczęli chętnie sięgać po hollywoodzkie wzorce. Swoim "Krollem" i "Psami" Władysław Pasikowski zapoczątkował cały cykl filmów bandyckich. Nazywanych tak oczywiście z dozą ironii i pogardy, ze względu na nieumiejętne wykorzystywanie amerykańskich klisz. To coś, z czym rodzima kinematografia do dzisiaj miewa problemy. Coraz częściej udaje się je jednak przeskoczyć, czego najlepszym dowodem jest "Dzień matki" od Netfliksa. Istnieje więc duża szansa, że "Napadu" też nie będziemy oglądać z grymasem zażenowania na twarzy.