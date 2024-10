„Wojna i rewolta” to film tak dobry, że wydawca ocenzurował mi pełny ekscytacji tytuł

„Wojna i rewolta” to przede wszystkim kino akcji - opowieść o cierpieniu, wyzysku, niesprawiedliwości i zemście, które wybrały język bezwzględnej przemocy. Walk - zarówno pojedynków, jak i potyczek większych grup zbrojnych - jest tu zatem bardzo dużo. Są brutalne i bardzo widowiskowe; twórcy poświęcili co nieco realizmu, stawiając na efektowność, i bardzo dobrze, bo opowieść o takiej dynamice wymaga ekscytujących starć bazujących na imponujących choreografiach. Cheon-yeong poskramia zastępy wrogów niczym John Wick z hwando w ręku - i ogląda się to fantastycznie.



„Wojna i rewolta”, choć zarówno tytułem, jak i kontekstem historyczno-kulturowym sugeruje wojenną opowieść o Korei padającej ofiarą zewnętrznych agresorów, w swej istocie skupia się na zupełnie innym wrogu. W dramacie akcji Kim Sang-mana chodzi o przeciwników wewnętrznych, o liczne domowe spory i konflikty. Podobnymi fabułami koreańscy twórcy odnoszą się nie tylko do swojej historii, lecz także do współczesności: do polityki (m.in. skorumpowanej prezydentki) czy do głośnej dyskusji na temat natury koreańskiego społeczeństwa.



Atrakcyjne, artystyczne kadry pełne fruwających kończyn, wypruwanych wnętrzności i tryskającej posoki otulają zatem kilka morałów, z których najważniejszy to, paradoksalnie, żyj i pozwól żyć innym. Wysoki stopień kulturowej i politycznej świadomości wychodzi filmowi na dobre, ale nie oszukujmy się - najważniejsze są tu kolejne barwne, kwieciste pojedynki i najbardziej poruszający, najgłębszy emocjonalnie wątek księcia i żebraka, przez chwilę braci, teraz, w wyniku tragicznego nieporozumienia, wrogów.



Rozłożona na długie lata opowieść nabiera wagi, kolorytu, intensywności; stawka i emocje rosną. Osobisty dramat przeplata się zresztą ze społeczno-politycznymi okolicznościami, a twórcy fantastycznie łączą portret intymnych pragnień ze znacznie większa skalą. I choć zakończenie może odrobinę rozczarować, a niektóre retrospekcje są wprowadzone zdecydowanie zbyt późno, opowieść buduje napięcie i przykuwa do ekranu, rozpieszczając oczy widza fenomenalnie zrealizowanymi sekwencjami baletu mieczy. Miła gatunkowa odmiana.