Netflix dodał serial, który stał się nieoczekiwanym hitem. Polacy zachwycili się nowym erotykiem

"Pozorna miłość" to mieszanka erotyku, romansu i thrillera - fabuła owiana jest tajemnicą od samego początku, co ma związek nie tylko z relacją z tajemniczym mężczyzną, ale również przeszłością samej Gabrieli. Ta wybuchowa mieszanka zainteresowała subskrybentów Netfliksa na tyle mocno, że od momentu premiery oglądano ją przez 46,4 mln godzin. Co ciekawe, wśród filmów rządzi "Planeta samotności", która również skupia się na relacji dojrzałej kobiety z młodszym mężczyzną - do tej pory widzowie oglądali ją przez 17,6 mln godzin.