Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime

Kevin Costner i Diane Lane znani są popkulturze między innymi jako duet rodziców Supermana w "Człowieku ze stali". To nie jedyny film, w którym razem występują. Na SkyShowtime można znaleźć niezły thriller, w którym oboje tworzą świetne kreacje.

Adam Kudyba
prawo krwi film skyshowtime
Diane Lane i Kevin Costner są na dość różnych etapach swoich karier. Podczas, gdy aktorka ostatnio zanotowała udaną rolę u Jana Komasy w "Rocznicy", Costner desperacko i z coraz większym trudem próbuje doprowadzić do końca swoją sagę "Horyzont". Kilka lat temu, konkretniej w 2020 roku, powstało "Prawo krwi" - film, który oboje mogą zaliczyć do udanych. Użytkownicy SkyShowtime mogą znaleźć go w swojej ofercie, a jeśli jeszcze go nie widzieli, powinni nadrobić zaległości.

Prawo krwi - dziadkowie na tropie wnuka

Margaret (Lane) i George (Costner) Blackledge'owie to para, która cieszy się spokojnym życiem na farmie - zwłaszcza on, emerytowany szeryf. Wraz z nimi mieszkają ich syn James, jego żona Lorna (Kayli Carter) i synek Jimmy. I tak pozorny spokój zostaje przerwany przez nagłą śmierć Jamesa. Niedługo później Lorna z konieczności wychodzi ponownie za mąż za Donniego Weboya (Will Brittain). Wątpliwości Mragaret wobec nowego ojczyma realizują się, gdy na jej oczach mężczyzna dokonuje aktu przemocy na Lornie i Jimmym. Gdy Blackledge'owie dowiadują się, że Weboy wywiózł oboje do swojej rodziny, decydują się pojechać tam i zawalczyć o odzyskanie wnuka.

Przyznam, że miałem ten film na mojej osobistej "watchliście" dość długo, jednak nigdy nie było okazji, by się na dobre zabrać do obejrzenia. Miałem i mam również wielką słabość do Kevina Costnera - nawet gdy występuje w średniej jakości tytułach, moim zdaniem sprzedaje swoje kreacje wystarczająco skutecznie i nierzadko ratuje produkcje, w których gra, przed surowszą oceną. W przypadku "Prawa krwi" nie musi, bo to po prostu udany film.

Choć dzieło wyreżyserowane przez Thomasa Bezuchę mogłoby mieć nieco mniej wytrącających z klimatu sentymentalnych scen kontemplujących piękno natury, nie sprawia, że widz się nudzi. Wręcz przeciwnie - bardzo sprawnie buduje napięcie, stopniowo wysyła pewne sygnały, świetnie kreuje atmosferę niepokoju. Zwłaszcza od momentu, w którym Blackledge'owie przybywają na farmę Weboyów. Wówczas najmocniej czuć nieprzewidywalność tego, co może się wydarzyć, jakby każda ze stron była na coś przygotowana i subtelnie bada teren, by zdominować przeciwnika. To również dość prosta scenariuszowo historia o dziadkach, którzy za cenę bezpieczeństwa wnuka przekraczają kolejne granice, podejmują niebezpieczne decyzje, są zdesperowani.

Zwłaszcza Diane Lane ma pod tym kątem sporo do ciekawego pogrania. Jej Margaret to nieustępliwa kobieta, która nie potrafi odpuszczać. Bezucha nie rysuje nam jej jako jednowymiarowej, super babci - zwłaszcza na początku widać, że w swojej nadopiekuńczości raniła synową, w związku z czym ciężko się dziwić, że ta nie jest w pełni przekonana do planu Blackledge'ów. Lane nie pierwszy raz świetnie portretuje kobietę na skraju, która traci kontrolę nad tym, co się dzieje wokół niej. Udanie partneruje jej Kevin Costner, grający na dość ascetycznych aktorskich nutach - mimo tego również widać, że buzują w nim pewne emocje, co ma swoje odzwierciedlenie w dość szalonym finale. Na uwagę zasługuje również Lesley Manville, która nieraz w karierze pokazała, jakim kameleonem jest - tutaj gra charyzmatyczną, wyrazistą i dość przerażającą seniorkę rodu Weboyów.

"Prawo krwi" to thriller, który nie jest nie wiadomo jak skomplikowany, choć powinien zaserwować kilka niespodzianek. Trzyma w napięciu, dzięki czemu atmosferę niepokoju i lęku o to, co się może wydarzyć, można kroić nożem, a nawet siekierą. Warto się wciągnąć na te niecałe dwie godziny - Diane Lane i Kevin Costner wypełniają ten czas uczciwie i w bardzo dobry sposób.

"Prawo krwi" jest dostępne do obejrzenia na SkyShowtime.

PRAWO KRWI
SkyShowtime
SkyShowtime
SkyShowtime
04.01.2026 10:31
Kevin CostnerSkyShowtime
