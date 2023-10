Nauczyciel pokazał czwartoklasistom brutalny horror. I nie zatrzymał - nawet gdy krzyczeli

"Puchatek: Krew i miód" to nie jest adaptacja Alana Aleksandra Milne'a. Ten film mógł powstać dzięki temu, że tytułowy, ukochany przez dzieci niedźwiadek trafił do domeny publicznej. Rhys Frake-Waterfield postanowił zrobić z niego i Prosiaczka przy okazji brutalnych morderców, którzy zdziczeli po opuszczeniu przez Krzysia. Teraz więc zabijają każdego, kto zapuści się w głąb Stumilowego Lasu. A to tam właśnie grupa przyjaciółek się wybiera.



Kubuś Puchatek w horrorowym wydaniu nie przypadł krytykom do gustu. "Krew i miód" zaliczany jest wręcz do najgorszych filmów wszech czasów portalu Rotten Tomatoes. Recenzenci zarzucali produkcji, że to pusty goresfest bez ładu i składu. Bo rzeczywiście Frake-Waterfielda interesuje jedynie przemoc i widzów nie oszczędza. Od samego początku atakuje ich festiwalem obrzydliwości.



