Sequel jednego z najgorszych horrorów wszech czasów może być jednym z najlepszych horrorów 2024 r.

"Puchatek: Krew i miód" powstał za 100 tys. dol. To sklecony na szybko horror, w którym tytułowy miś i Prosiaczek, bohaterowie naszego dzieciństwa, urządzają sobie masakrę. Krytycy i widzowie narzekali, że głupi, brutalny, tani, nonsensowny. Na całym świecie zarobił jednak jakieś 5 mln dol. To spora przebitka. Produkcja mogła więc trafić na listy najgorszych filmów wszech czasów IMDB i Rotten Tomatoes, ale sequel był nieunikniony. Dzisiaj ma on swoją światową premierę i już całkiem niedługo trafi do Polski.



Do sieci spływają już pierwsze recenzje "Puchatka: Krwi i miodu 2". Na razie nie ma ich jeszcze wiele, ale wszystkie są pozytywne. Krytycy zachwycają się nowym horrorem, pisząc o jego wyższości nad pierwszą częścią serii. Co więcej, wyniki filmu na Rotten Tomatoes wskazują, że o wiele cieplej od poprzednika przyjmują go też widzowie.



