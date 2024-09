Najbardziej zaskakujący film roku właśnie trafił do VOD, choć wciąż wyświetlają go kina

Zgadzam się z (wieloma) głosami, które oceniają „Pułapkę” jako wielki park głupawej, taniej, ale jednak zajmującej rozrywki. Co więcej - naprawdę solidnej formalnie. Nie da się też nie docenić dobrego pomysłu, który, niestety, z czasem wiele traci za sprawą coraz to durniejszych plot twistów. Pierwsza połowa to naprawdę niezły thriller, ale później konstrukcja się sypie. Owszem, potrafi nas zaskoczyć - zazwyczaj poziomem absurdu, czasem jednak fascynującą dziwacznością. Wygląda to tak, jakby Shyamalan nie potrafił robić przesiewu swoich pomysłów - jeśli na coś wpada, to od razu dodaje to do fabuły, nawet jeśli ostatecznie ma to przekreślić resztki jej wiarygodności. Nie da się jednak ukryć, że potrafi przy tym sprawić widzowi sporo frajdy. I to pomimo totalnie skopanego finału. Tak czy inaczej - nie macie pojęcia, co was czeka, gwarantuję.