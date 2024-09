Dwa lata czekania i w końcu jest. Jeśli macie obejrzeć w Max jeden kryminał, niech to będzie właśnie ten

Mocną stroną "Odwilży" jest fakt, iż twórcy tak manewrowali chłodem, mrokiem i niepokojem, że udało im się stworzyć skandynawski klimat na polskim podwórku - Szczecin jeszcze nigdy nie był tak brutalny i zimny. W 2. sezonie produkcja wychodzi jednak poza ramy stolica województwa zachodniopomorskiego, pozwalając historii rozwijać się także na Białorusi, co jest dodatkowym urozmaiceniem. Jednak zarówno 1., jak i 2. sezonie zawiłe intrygi i tajemnice wciągają tak mocno, że nie sposób oderwać się od ekranu.



"Odwilż" nie skupia się jednak tylko i wyłącznie na samej zbrodni - produkcja genialnie portretuje główną bohaterkę, która musi sobie radzić nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również prywatnej. Zawieja to wyjątkowa postać - oprócz angażującej pracy, która potrafi pochłonąć ją na dobre, walczy także z własnymi demonami, a jednocześnie musi opiekować się swoją córką. Katarzyna Wajda sportretowała śledczą genialnie - Zawieja jest bohaterką nieoczywistą, której nie zawsze chce się kibicować, lecz mimo to ma w sobie coś magnetyzującego.



Jeśli jesteście fanami produkcji kryminalnych czy też skandynawskich i mrocznych klimatów, "Odwilż" jest zdecydowanie dla was. 1. sezon serialu jest w całości dostępny w Max, natomiast odcinki najnowszej odsłony będą się sukcesywnie pojawiać w serwisie. "Odwilż" to serial idealny na nadchodzące jesienne wieczory.