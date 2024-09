Polski film Netfliksa obejrzysz za darmo. Serwis udostępnił go na innej platformie

"Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" to rodzima produkcja, która trafiła do serwisu Netflix w 2020 r. Akcja filmu rozgrywa się w Sylwestra i następujący po nim Nowy Rok, kiedy to dwaj detektywi trafiają do domu na przedmieściach i odkrywają na miejscu pełno trupów, zastanawiając się, co mogło być przyczyną masakry. Dzień wcześniej na miejscu rozegrała się gigantyczna sylwestrowa impreza, w której wzięli udział m.in. bujająca w obłokach Anastazja wraz z chłopakiem Dżordanem, aspirującym raperem. Jedną z uczestniczek imprezy jest także 40-letnia Gloria i nieśmiały Paweł oraz Daniel, jego dziewczyna Andżelika, której chłopak planuje się oświadczyć, a także zamknięty w sobie fotograf Filip. Kiedy Marek, gospodarz imprezy, otwiera drzwi neurotycznemu dostawcy pizzy, a Anastazja zamierza spędzić sam na sam z Filipem, nikt nie podejrzewa, że właśnie została uruchomiona machina krwawych w skutkach wydarzeń.