Najbardziej kontrowersyjny serial Netfliksa wraca z 2. sezonem. Będzie awantura

Być może już nie pamiętacie, ale „Dahmer Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” był jednym z najgłośniejszych seriali Netfliksa. Powodem nie była jednak wyjątkowa oglądalność, czy niecodzienne ujęcie tematu. Kontrowersje w pobliżu serialu dotyczyły samego podejścia do zbrodni i prawdziwych ofiar Dahmera. W czasie dyskusji nad serialem na jaw wyszło, że jego twórcy nie skontaktowali się z rodzinami ofiar. Podnoszono również, że produkcja zbyt ciepło traktuje mordercę, niejako go usprawiedliwiając.



To zresztą część większego problemu i pytania o to, czy tak powszechne teraz treści true crime odpowiedzialnie traktują ludzką śmierć i z empatią potrafią o niej opowiadać. Fascynacja ciemną stroną ludzkiej natury może i być naturalna, nie powinna być jednak podsycana tabloidowymi skrótami i nagłówkowymi uproszczeniami. Miejmy nadzieję, że 2. sezon produkcji Netfliksa potraktuje liczne uwagi dotyczące poprzednika poważnie.