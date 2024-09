Nowa premiera Netfliksa wycisnęła mnie jak gąbkę

„Obdarowani” („Gifted”) w reżyserii Marca Webba opowiadają historię siedmioletniej Mary Adler (Mckenna Grace), niezwykle utalentowanej matematycznie dziewczynki, która po śmierci swojej matki trafia pod opiekę wuja, Franka (Chris Evans).



Samotny Frank, który pracuje jako mechanik łodzi w małym miasteczku na Florydzie, stara się zapewnić Mary normalne dzieciństwo - jego zdaniem dziewczynka powinna uczyć się w zwykłej szkole. Talent siostrzenicy zostaje jednak odkryty przez jej nauczycielkę, Bonnie Stevenson (Jenny Slate). Zaniepokojona faktem, że Mary nie jest wystarczająco stymulowana intelektualnie, Bonnie zwraca na nią uwagę dyrekcji szkoły.



Szkoła kontaktuje się z matką Franka, Evelyn, z którą ten nie utrzymuje kontaktów. Jako była matematyczka babcia Mary uważa, że ​​osoby o takich zdolnościach mają obowiązek wykorzystywać swoje talenty, aby pomagać społeczeństwu. Przekonuje, iż siedmiolatka powinna być umieszczona w specjalnej szkole, która pomoże jej w pełni rozwijać jej talenty. Wuj jest jednak nieugięty - powtarza, że jego siostra chciałaby, by Mary uczęszczała do zwykłej szkoły i miała normalne, spokojne dzieciństwo, którego sama nigdy nie zaznała. Konflikt między Frankiem a Evelyn prowadzi do sądowej batalii o opiekę nad Mary, podczas której na światło dzienne wychodzą rodzinne tajemnice i traumy.