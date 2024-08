Ten nowy thriller jest idiotyczny. A powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń

Słyszałem o tym, kiedy byłem dzieckiem i pomyślałem, że to absurdalne, że to się w ogóle wydarzyło. To było coś, co utknęło mi w głowie. [Władze] wykorzystały absurd przeciwko nim [przestępcom], bo oni opuścili gardę. Uznałem to za genialne posunięcie. Więc to się mnie trzymało i, tak mi się wydaje, kiedy wraz z Saleką [Shyamalan - piosenkarka, która w "Pułapce" wciela się w piosenkarkę Lady Raven, prywatnie córka M. Night Shyamalana] myśleliśmy o filmie na koncercie, zastanawiałem się, dlaczego ta osoba nie mogłaby się wydostać i jak ją utrzymać w środku