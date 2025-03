Jak przekonuje artysta: możemy spać spokojnie. Aktor pojawił się ostatnio na festiwalu SXSW, by promować tam film „Księgowy 2” (tak jest, polaryzujący widownię dramat i thriller z 2016 r. doczekał się kontynuacji... i to ponoć lepszej niż „jedynka”). Udzielając wywiadu, powiedział też kila słów o swoim powrocie do świata Marvela i o tym, jaki będzie nowy projekt MCU, w którego centrum się znajdzie. Przypomnę, że nadchodząca produkcja o Punisherze będzie częścią serii „Special Presentation” - programów wyprodukowanych przez Marvel Studios dla Disney+, których akcja rozgrywa się w Kinowym Uniwersum Marvela (przy zapewnieniu ciągłości z filmami i serialami telewizyjnymi z tej serii). Do wcześniejszych produkcji w tym cyklu należał np. „Wilkołak nocą”. Prawdopodobnie będzie to zatem film, nie serial.



