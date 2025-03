Wszystko, co trzeba wiedzieć przed nowym Daredevilem

Daredevil znajduje też sposób na to, by zwrócić Pointdextera przeciwko jego mocodawcy, a Foggy spotyka się z żoną agenta FBI, który pracował dla Kingpina. Kobieta jest w posiadaniu nagrania wideo, na którym jej mąż, Ray Nadeem, zawarł obciążające Fiska oświadczenie wystarczające do tego, by go pogrążyć w sądzie. Nelson postanawia poinformować o tym Matta, zanim ten zrealizuje swój plan. Redakcja gazety The Bulletin je publikuje w dniu ślubu Wilsona i Vanessy.