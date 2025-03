Widzowie, którzy liczyli na to, że będą bujać się po dachach z Daredevilem i co odcinek ścigać nowego łotra, mogą być nieco zawiedzeni, ale produkcji wyszło to na dobre. Sceny z udziałem Fiksa momentami przywodzą na myśl zaś lata świetności „House of Cards”, a tego w Marvelu jeszcze nie było. Czegoś podobnego brakowało nam w filmie „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”, gdzie wątek polityczny nie został nawet liźnięty, a co dopiero zgłębiony i rozłożony na czynniki pierwsze.