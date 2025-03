Kiedy rozgrywa się akcja nowego Daredevila? To nie takie proste

W prologu Matt nadal jest aktywnym Daredevilem, ale tragedia sprawia, że porzuca bycie superbohaterem. Potem przeskakujemy w czasie o rok do przodu. Główny bohater dowiaduje się, że Wilson Fisk planuje zostać burmistrzem, pod koniec 2026 r. osiem lat od założenia kancelarii „Nelson, Murdock & Page” w 3. sezonie „Daredevila”, bo musiało mieć to miejsce po wydarzeniach z serialu „Mecenas She-Hulk”, w których nadal był Diabłem z Hell’s Kitchen. Jest to spójne z „Echo”.



Kingpina ostatnio widzieliśmy właśnie w tym serialu osadzonym fabularnie w 2025 r., gdy nosił opaskę na oku - założył ją po tym, jak postrzeliła go Maya Lopez. W scenie po napisach, gdy rozważa kandydowanie, nie ma jednak śladu ani po niej, ani nawet po bliźnie. Można rozsądnie założyć, że to ujęcie od głównej akcji „Echo” dzieli wiele, wiele miesięcy, a rozgrywa się ona dopiero w 2026 r. W międzyczasie Wilson Fisk przechodził zapewne długą rehabilitację.



Disney+ nie potwierdził jednak oficjalnie, czy domysły fanów co do czasu akcji nowego serialu są słuszne. Znając historię Marvel Studios, nie zdziwię się, jeśli w przyszłości pojawią się retcony, czyli retroaktywne zmiany w chronologii, które inaczej uszeregują poszczególne produkcje względem siebie. Na ten moment można jednak rozsądnie założyć, że „Daredevil: Odrodzenie” jest najdalej wysuniętą na osi czasu produkcją z cyklu Marvel Cinematic Universe.