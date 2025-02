Punisher wraca na Disney+. I nie chodzi tu o rólkę w Daredevilu

Ta najnowsza inkarnacja ekranowego Franka Castle to zaś zasługa Netfliksa. Najpierw zaliczył występ gościnny w wyprodukowanym przez tą platformę „Daredevilu”, a potem Punisher otrzymał swój serial. Po latach Disney przejął prawa do produkcji spod bandery „The Defenders” i potwierdził, że są one częścią Marvel Cinematic Universe. Otworzyło drogę do tego, by aktorzy do swych ról powrócili. No i do tego mamy teraz powtórkę z historii, jeśli chodzi o Franka Castle.