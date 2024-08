Nie tylko on był zapowiedzią Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 r. - tuż po tym, gdy Cruise odebrał flagę olimpijską, widzowie przenieśli się do Los Angeles, skąd nadawano na żywo z Venice Beach w Kalifornii. Tam miał bowiem miejsce koncert, który rozpoczął się kawałkiem "Can't stop" zespołu Red Hot Chilli Peppers, a zaraz później na scenie pojawiła się Billie Eilish oraz Snopp Dogg, który przed rozpoczęciam igrzysk w Paryżu miał zaszczyt ponieść ogień olimpijski.