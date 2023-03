Nowy film Tarantino jednak nie skupi się na tej postaci. Reżyser dementuje pogłoski

Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Quentin Tarantino planuje nakręcić w 2023 roku ośmioodcinkowy serial. Z kolei w ostatnim czasie poznaliśmy pierwsze informacje dotyczące jego dziesiątego (a zatem: ostatniego) filmu, który zrealizuje przed przejściem na reżyserską emeryturę - twórca planuje poświęcić się wówczas pisaniu książek. Jeszcze niedawno mówiło się, że najnowszym obrazem legendarnego filmowca może okazać "Kill Bill 3" z gwiazdą "Stranger Things" i córką Umy Thurman - Mayą Hawke. Nic z tych rzeczy.



Scenariusz do ostatniego filmu Quentina Tarantino ma być już gotowy, a napisał go, rzecz jasna, sam reżyser. Według "The Hollywood Reporter" nosi on tytuł "The Movie Critic" i jest osadzoną w Los Angeles lat 70. opowieścią o pewnej kobiecie.