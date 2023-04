Ramona Rey ma stalkera, który grozi jej śmiercią. "Zachowuje się jak zazdrosny, niezrównoważony kochanek"

Nie wiem, kim jest stalker, ani skąd pochodzi. Może to być któryś z moich fanów podszywający się pod innym kontem, a być może nawet osoba którą znam osobiście. Ma kilka lub kilkanaście kont. Pisze publicznie i prywatnie. Zachowuje się jak osoba, która ma jakiekolwiek prawa do mojego życia, komentuje, obraża moich znajomych i przyjaciół. Dopisuje historie do mojego życia i komentuje je w wulgarny, obrzydliwy sposób. Rozlewa się to na moich przyjaciół. Zachowuje się jak zazdrosny, niezrównoważony kochanek szkalujący każdego, kto pojawi się w mojej relacji na Instagramie. To jest okropne. Gdy zaczęły się groźby śmierci, zgłosiłam to na policję. Zadzwonił do mojego przyjaciela i pod próbą zastraszenia chciał wyłudzić mój numer telefonu - powiedziała piosenkarka w rozmowie z "Super Expressem".