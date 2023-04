Krytycy nazywają go najgorszym filmem roku. Czy rzeczywiście jest tak źle?

Niecałe 30 proc. - tyle pozytywnych opinii krytyków na Rotten Tomatoes ma "Randka, bez odbioru". Nową komedię akcji Apple TV+ niektórzy nazywają nawet w recenzjach "najgorszym filmem roku". Z naszej perspektywy za najbardziej pomysłowy element produkcji można uznać polskie tłumaczenie oryginalnego tytułu ("Ghosted"). Rzeczywiście trudno bowiem, żeby jakiekolwiek z oglądanych wydarzeń wzbudziło większe emocje, bo wszystko jest tu generyczne aż do bólu. Scenarzyści w liczbie czterech przetwarzają wyświechtane motywy fabularne, ale nie szukają dla nich nowego katalizatora, nie próbuje umieścić ich w nowych kontekstach. Ich lenistwo jest wręcz porażające.



"Randka, bez odbioru" zaczyna się jak typowa komedia romantyczna. Cole prowadzi stragan na bazarze i w wyniku szczęśliwego dla niego zbiegu okoliczności poznaje Sadie. Bohaterowie wybierają się na kawę, ścigają po znanych z "Egzorcysty" schodach, idą na karaoke i w końcu lądują w łóżku, aby w jednej sekwencji twórcy mogli nam pokazać całodobową randkę, w ramach której mieszczą się wszystkie randki, jakie kiedykolwiek widzieliście w należących do gatunku filmach. Taka przesada charakteryzuje całą produkcję - scenarzyści wrzucają do fabuły, co im się żywnie podoba i nawet nie próbują tego wiarygodnie uzasadnić. Dlatego mężczyzna rusza za kobietą do Londynu, bo według lokalizatora w jego inhalatorze(sic!) tam właśnie się znajduje.



