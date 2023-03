Szukasz dobrego serialu komediowego? Ta platforma ma najlepsze

Seriale komediowe się zmieniły. Co do tego nie ma najmniejszych możliwości. Oczywiście wciąż powstają głupiutkie sitcomy, w których źródłem humoru są nieporadni bohaterowie, plątający się w absurdalnych narracjach w imię taniej rozrywki ("Jak poznałam twojego ojca"). Dzisiaj to jednak bardziej wyjątek niż reguła. Gatunek bowiem dojrzał. Już nie mierzy się z trudnymi tematami gdzieś na boku, w trzecioplanowych wątkach, rozwiązywanych mniej lub bardziej prostackimi żartami. Teraz poważne kwestie wysuwają się naprzód, grają pierwsze skrzypce.



Sitcomy zostały zepchnięte na margines. Teraz na topie są dramedies, czyli komediodramaty, w których przywiązuje się większą wagę do fabuły, a losy bohaterów mają nie tyle nas bawić, co poruszać. To już nie jest rozrywka do kotleta, tylko refleksyjne opowieści o ludziach przepracowujących traumy i stawiających czoła problemom współczesnego świata. Najlepsze z nich znajdziecie na Apple TV+.



Czytaj także: