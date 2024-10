Powieść Małeckiego nie jest bez wad, ale wszystkie mu wybaczam. "Skrzep" to wciąż genialny kryminał

No, ale tak jak wspomniałam wcześniej, moim zdaniem nie wszystko w "Skrzepie" zagrało. Bo o tyle, o ile uwielbiam głównych bohaterów, to mam wrażenie, że tym razem byli nieobecni przez uciekanie we wspomnienia - Gross w związku z żoną i synem, a Skałka przez byłego partnera. To były wątki, które autor dosyć mocno rozciągnął, przez co napięcie podczas czytania tych fragmentów nieco malało. Zdaję sobie też sprawę, że były one potrzebne, aby lepiej zrozumieć poczynania ich obojga (co najprawdopodobniej wpłynie również na kolejną część, bo po zakończeniu można wywnioskować, że takowa powstanie!), jednak nie mogłam się przez nie w pełni skupić na lekturze.