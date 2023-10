Komisarz Bernard Gross powraca w wielkim stylu. Historia Roberta Małeckiego to opowieść o bólu, samotnej starości i niezabliźnionych ranach

Konkretnie ze stycznia 1945 roku, który w formie wspomnień małego chłopca jest drugim głównym tematem, przeplatającym fabułę książki. Małecki odnosi się do faktycznych wydarzeń z przełomu lat 1944-1945, kiedy hitlerowcy topili Żydówki w jeziorze w Bielczynach. Opierając się na relacjach świadków z tamtego okresu, autor w sposób obrazowy przedstawił czytelnikom niezwykle trudny temat, który rzuca światło na historię przedstawioną w "Zroście". Zrobił to jednak nie po to, by historia sama w sobie szokowała, a po to, by uwydatnić emocje bohaterów i wzbudzić w czytelnikach refleksje na temat granic człowieczeństwa.