No właśnie. "Po prostu fajna" - tak mogłabym ocenić książkę "Pomyśl dwa razy". Mimo że już pod sam koniec bawiłam się świetnie, to jednak twórczość Cobena traktuję jako lekką lekturę dla rozrywki. W powieści nie było niczego nowatorskiego, ale czy w przypadku Cobena to wada? Autor napisał ją w typowy dla siebie sposób, z finałem włącznie. Tak jak wspomniałam wcześniej, Harlan Coben jest marką samą w sobie i to bardziej dla niego fani sięgną po jego powieść, aniżeli dla samej fabuły. "Pomyśl dwa razy" to thriller, który niejednemu z was zapewne umili jesienne wieczory, ale nie oczekiwałabym od niego niczego więcej.