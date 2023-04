"Urwisko" Roberta Małeckiego zachwyci fanów kryminału. Ta książka wgniata w fotel

Chodzi tu na przykład o momenty, gdy Borewicz znajduje się na miejscu, rozmawiając z osobami powiązanymi ze sprawą, wymieniając jednocześnie wiadomości z Marią, co zostaje przedstawione z jej perspektywy w kolejnym fragmencie, aż w końcu wszystkie elementy układanki łączą się w jedną całość. To dodatkowy plus - Herman i Borewicz najbardziej skuteczni są nie w pojedynkę, a gdy współpracują. Każde z nich rozumie pewne rzeczy na swój sposób, co jest też dobrym sposobem na to, by czytelnik dokładnie mógł zrozumieć nie tylko przebieg fabuły, ale również specjalistyczne sformułowania, które są dobrze wytłumaczone.