Temat terapii i wchodzenia w brudne zakamarki ludzkiej psychiki to coś, co jest chwytliwe, jednak tutaj, mimo objaśnień, niestety u mnie nie kliknęło - miałam wrażenie, że zostało to opisane zbyt powierzchownie. Mam takie poczucie, bo wiem, że można to zagadnienie ugryźć genialnie - tak, jak to zrobił Zygmunt Miłoszewski przy okazji "Uwikłania". Mimo że nie byłam do końca w ten wątek wczuta, nie mam większych zastrzeżeń - jest to po prostu poprawne.