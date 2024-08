"Ród smoka": kiedy 3. sezon? Wszystko, co wiemy o premierze nowej części

Gdy tylko się dowiemy, ten tekst zostanie momentalnie zaktualizowany - niestety, póki co odpowiedź na to pytanie pozostaje w sferze domysłów. Przypomnę, że dokładana datę premiery 2. serii poznaliśmy niedługo wcześniej - przez długi czas opieraliśmy się jedynie na sugestiach i aluzjach rzucanych m.in. przez członków obsady.



Tymczasem, póki HBO nie udzieliło żadnych oficjalnych informacji na ten temat, możemy zakładać, że dotychczasowy harmonogram zostanie utrzymany - ok. dwuletni okres przerwy między sezonami tak dużego i wymagającego projektu wydaje się sensowny i prawdopodobny. A jeśli tak będzie w istocie, to możemy spodziewać się debiutu 3. odsłony gdzieś w lecie 2026 r.



W gruncie rzeczy wiele zależy od innej daty - a mianowicie wejścia ekipy na plan. Warto przypomnieć, że Matt Smith (serialowy Daemon Targaryen), który wcześniej trafnie wskazał fanom przybliżony czas premiery „dwójki”, dwa miesiące temu stwierdził, że zdjęcia mogą rozpocząć się jeszcze w 2024 r. A zatem: znacznie szybciej, niż poprzednim razem. Jeśli to prawda, wówczas szansa na debiut np. pod koniec 2025 r. znacząco by wzrosła. Trzeba pamiętać, że „Ród smoka” wymaga długiego, intensywnego etapu postprodukcyjnego.