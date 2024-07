Daemon coraz bardziej odpływa. Kim jest kobieta z jego wizji?

Scena w nowym odcinku nawiązuje do słów Viserysa z 1. sezonu serialu. Podczas jednej z rozmów król rzekł do brata: „Zawsze byłeś ulubieńcem matki. Nie, to żadna tajemnica. Byłeś. Nasza matka nie miała szacunku do zwyczajów, tradycji, zasad, a ja, niestety, nie byłem wielkim wojownikiem”. Z kolei w wizji Alyssa mówi do syna: „Zawsze byłeś tym silnym”, a on uśmiecha się tęsknie. „Najlepszy szermierz, nieustraszony smoczy jeździec. Twór brak miał w sercu wielką miłość, ale brakowało mu twojej śmiałości. Viserys nie nadawał się, by nosić koronę. Lecz ty, Daemonie, jesteś do niej stworzony. Gdybyś tylko urodził się pierwszy... mój ulubiony synu”.



Niewątpliwie jest to ten rodzaj aprobaty i zachęty, których Daemon potrzebuje. Jednocześnie sam sen dotyka wszystkich jego bolączek.