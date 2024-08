„Ród smoka”: piękny 2. sezon i żenujący finał. 8 tygodni chwalenia i takie rozczarowanie

Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o wątku Daemona. Wielkim błędem ze strony twórców jest bardzo zachowawcze pokazywanie ciemnych stron księcia. „Ród smoka” nie bardzo chciał powiedzieć wprost, że to, iż ktoś jest przystojny, dzielny i charyzmatyczny, nie oznacza, że nie może być potworem. Dlatego też nie dowiedzieliśmy się wprost, że to Daemon zlecił zabójstwo dziecka (to był przypadek!), dlatego też nie zobaczyliśmy wprost, że zlecił palenie świętych miejsc i mordowanie niewinnych (to inwencja twórcza jego ludzi). Trzeba było jednak pokazać zmianę, jaką przeszedł, aby swoją ambicję złożyć w hołdzie swojej żonie.



Ta potężna scena, gdy Rhaenyra widzi, że mąż będzie jej wierny, traci jednak, gdy uzmysłowimy sobie, że to nie do końca droga, jaką przeszedł, a paczka spoilerów z innego serialu. Zwłaszcza ze wizje księcia, jakich doświadczał w Harrenhal były tysiąckroć mocniejsze niż znane widzom „Gry o tron” obrazki. A przede wszystkim były one osobiste i zmuszały niepokornego księcia do skonfrontowania się z sobą samym, z własnymi pragnieniami i grzechami. Tu Helaena mówi mu w wizji wprost: znaj swoje miejsce.