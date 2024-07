Do końca 2. serii „Rodu smoka” zostały tylko 2 odcinki i to dobry moment, aby podsumować, ile w zasadzie smoków do dyspozycji mają teraz obie strony konfliktu oraz czy te gady mają już swoich jeźdźców, czy też nie. Informacji na ten temat możemy szukać na ekranie i w materiale źródłowym, czyli książce „Ogień i krew” pióra George’a R.R. Martina, której to serial jest dość wierną ekranizacją.