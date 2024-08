„A Knight of the Seven Kingdom” adaptuje opowiadania George’a R.R. Martina - osadzone w świecie Pieśni Lodu i Ognia minipowieści skupione na młodzieńcu imieniem Dunk, który po śmierci swojego rycerza postanawia wyruszyć na turniej, by zyskać honor i sławę. Nazywany ser Duncanem Wysokim bohater w przyszłości stanie się legendarnym lordem dowódcą Gwardii Królewskiej. Jego towarzyszem jest natomiast giermek, noszący pseudonim Jajo - późniejszy król Aegon Piąty.



Do tej pory ukazały się trzy opowiadania śledzące losy tych postaci, ale Martin ma w planach wydanie szeregu kolejnych. Czy kiedykolwiek do tego dojdzie? Można się spierać.