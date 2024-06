Zieloni kontra Czarni - kto jest w którym stronnictwie w "Rodzie smoka"?

2. sezon „Rodu smoka” ląduje na Max, a Zieloni i Czarni szykują się do naznaczonej ogniem i krwią walki. Taniec Smoków, o którym mowa, jest rozpoczętą po śmierci króla Viserysa I Targaryena wojną domową o sukcesję pomiędzy Aegonem II (czy raczej pociągającymi za sznurki Ottem i Alicent Hightowerami) a jego siostrą, Rhaenyrą. Choć to Rhaenyra została ogłoszona dziedziczką Żelaznego Tronu, Alicent Hightower dopilnowała, by koronowano jej syna. Viserys jasno określił kwestię dziedzictwa, ale dla wielu rodów i innych poddanych pierworodny syn miał zawsze pierwszeństwo przed córką. Co więcej, królowa wdowa źle zrozumiała przedśmiertne majaczenie małżonka, które stanowiło później uzasadnienie sprzeciwu wobec koronacji Rhaenyry.



W „Rodzie smoka” rodów jest sporo, a postaci - jeszcze więcej. Sprawdźmy więc, do którego stronnictwa przynależą najważniejsi bohaterowie oraz za kim - póki co - opowiedziały się poszczególne rodziny. Pamiętajmy zarazem, że w tej wojnie dojdzie jeszcze do roszad w sferze poparcia.