"Ród smoka": streszczenie 1. sezonu. Jest tak krótkie, jak tylko się dało

Mijają lata. Król Viserys robi, co może, aby wydać swoją córkę za mąż. Niestety dziewczyna wybrzydza, nie może zdecydować się na żadnego kandydata, a w dodatku kończy objazd po królestwie przed czasem.



Tymczasem do Królewskiej Przystani wraca Daemon, który klęka przed królem i ofiarowuje mu koronę władcy Stopni. Bracia godzą się i to jest piękne. Jednak królewski brat szybko okazuje się być sobą i w środku nocy zabiera Rhaenyrę na miasto, gdzie dochodzi między nimi niemal do zbliżenia, w ostatniej chwili zostawia jednak księżniczkę samą sobie, a ta po powrocie do zamku zaciąga do łożnicy Cristona Cole’a – jej rycerza-obrońcę.



Tymczasem sypiająca z Daemonem Miseria donosi królewskiemu namiestnikowi o tym, co zaszło. Król nie do końca daje wiarę w te plotki, gdy jednak Daemon sam się do tego przyznaje, decyduje wygnać go z Królewskiej Przystani. Podobnie czyni z Hightowerem, o którym już wie, że ten próbuje wbić klin pomiędzy niego i jego córkę. Cała sprawa wbija jeszcze większy klin między księżniczkę a królową.