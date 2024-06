Prawdziwe oblicze Białego Robaka. Kim jest Mysaria z „Rodu smoka”?

Na początku 1. sezonu Daemon usprawiedliwił akt kradzieży smoczego jaja ciążą kobiety, która rzecz jasna była kłamstwem. Po kłótni z księciem - zarzuciła mu, że ten naraża jej życie - bohaterka opuściła Smoczą Skałę. Kilka lat później była już w niektórych kręgach znana jako Biały Robak.



Jedną ze szpiegujących dla niej osób jest Talya, która przekazuje jej wiele informacji dotyczących życia w królewskiej twierdzy. To ona organizuje porwanie Aegona i ukrycie go w świątyni tuż przed śmiercią Viserysa - następnie planuje spotkanie z Ottonem, któremu przekazuje informacje o synu króla. W zamian chce zakazania walk i wykorzystywania seksualnego nieletnich w stolicy. Na zlecenie Alicent Larys wydaje rozkaz spalenia posiadłości i zabicia Białego Robaka - to ostatnie jednak, jak wiemy, nie dochodzi do skutku. Kobieta przeżywa zamach i ucieka z Przystani, chowając się na statku. Ten zostaje jednak przechwycony, a ser Erryk odnajduje Mysarię i przekazuje ją Targaryenom na Smoczej Skale. Po nieudanym przesłuchaniu Daemon oferuje jej wolność w zamian za ujawnienie swoich agentów w stolicy.