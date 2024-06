Widzowie wściekli na scenę z "Rodu smoka". Ale nie na tę, której się spodziewacie

O ile premiera 2. sezonu „Rodu smoka” spotkała się z pozytywnym przyjęciem, o tyle jeden z jej fragmentów wywołał niezadowolenie wielu odbiorców. Chodzi o scenę, w której Jucha i Twaróg, przekupieni przez Daemona Targaryena mężczyźni, wdarli się do królewskich komnat, udając, że przyszli tam po szczury (Twaróg to w istocie szczurołap, natomiast jego towarzysz jest strażnikiem miejskim). Najęte zbiry mają za zadanie zamordować księcia Aemonda, jednak ostatecznie pozbawiają życia następcę tronu, małego Jaeherysa Targaryena.



Zabójcy wkraczają do Czerwonej Twierdzy z psem, by uwiarygodnić swoje rzekome polowanie na szczury. W pewnym momencie Twaróg kopie zwierzę - i to wystarczyło, by oburzyć sporą część internautów.