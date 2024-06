Rhaenyra jest okrutna, ale Alicent nie jest lepsza. Oceniamy 2. odcinek nowego sezonu "Rodu Smoka"

Od samego początku konflikt Alicent i Rhaenyry jest splotem wydarzeń wyreżyserowanych przez otaczających je mężczyzn i szczypty dramatycznych wypadków. Zarówno żona, jaki córka Viserysa znalazły się po obu stronach barykady nie do końca z własnej woli. Ich błędem było posłuszne branie udziału w scenariuszu napisanym przez Otta Hightowera z dialogami Larysa Stronga, w którym Daemon z przyjemnością obsadził jedną z głównych ról. Przypadkowa śmierć Jaecerysa i decyzja Daemona, aby go pomścić popchnęły obie strony w szaleństwo wojny. Choć obie mają opory, to wchodzą w role rozpisane im przez mężczyzn.



To nie tylko kwestia konfliktu konkretnych osób, rodów i kipiących ambicji, ale samej konstrukcji fantastycznego świata. Wie o tym doskonale Rhaenys, niedoszła królowa, która już od 1. sezonu zdawała się znać przebieg wydarzeń gry o tron, jeśli następczynią zostanie kobieta. Jej przenikliwość pozwala nam wyobrazić sobie, co by się wydarzyło, a raczej – co by się nie stało, gdyby to ona zasiadła na tym niewygodnym krześle.