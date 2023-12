Z YouTube'a zniknął legendarny kawałek "Lubiła tańczyć". Nie, nie był to utwór Myslovitz

Singiel "Rotary - Lubiła tańczyć", który zadebiutował w 1996 roku, pojawił się w serwisie YouTube 30 lipca 2010 roku. Przekroczywszy próg 30 mln wyświetleń, wideo zniknęło z platformy, a mimo to z pewnością jeszcze długo będą o nim krążyć legendy. Co stoi za wyjątkową historią tego kawałka? Po pierwsze fakt, że piosenka zespołu Rotary została udostępniona z błędnym tytułem - jego poprawna nazwa brzmi "Na jednej z dzikich plaż", a nie "Lubiła tańczyć". Drugą z kolei zabawną wpadką jest to, że na zdjęciu tytułowym pojawił się co prawda zespół, ale nie Roatry, a Myslovitz, przez co latami można było tkwić w błędnym przeświadczeniu, że frazę "Lubiła tańczyć pełna radości tak, ciągle goniła wiatr" śpiewa Rojek.