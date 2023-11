Polacy nie chcą koncertu Die Antwoord w Warszawie. Powstała petycja

W 2019 roku australijska raperka Zheani Sparkes oskarżyła Ninję o gwałt, grooming oraz rozpowszechnianie zdjęć i filmów o charakterze seksualnym bez jej zgody. Miała poznać jego i Yolandi w 2013 roku i zostać zaproszona przez nich do Johannesburga ze względu na podobieństwo do jego córki, Sixteen Jones, mającej wtedy... 8 lat. (...)



W 2022 roku ponownie zrobiło się głośno o zespole, kiedy to ich adoptowany syn Tokkie zdecydował się opowiedzieć swoją historię. Wyznał, że został adoptowany przez nich w wieku 9 lat, a wybrany miał zostać ze względu na jego rzadką chorobę - hipohidrotyczną dysplazję ektodermalną. Ninja i Yolandi wielokrotnie zmuszali go do występowania w ich teledyskach - w tym do "DntTakeMe4aPoes", w którym zmuszony został do odegrania traumatycznego dla niego zdarzenia z przeszłości, kiedy to dźgnął nożem swojego brata, a Ninja złożył mu z tego powodu gratulacje. Tokkie miał być zmuszany przez swoich przybranych rodziców do rozbierania się, oferowano mu alkohol, narkotyki, pokazywano pornografię. Yolandi miała również obnażać się zarówno przy nim, jak i przy jego młodszej siostrze, często będąc pod wpływem alkoholu. Choremu chłopakowi wmawiano także, że jest diabłem

