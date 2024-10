W przypadku „The Office Australia” było podobnie. Kolejna odsłona kultowego dzieła Ricky'ego Gervaisa od samego początku wzbudzała emocje, bowiem w przeciwieństwie do innych wersji tego serialu, zdecydowała się zamienić płeć kilku głównych postaci, w tym samego szefa. Teraz, gdy serial już wyszedł (a ja miałem okazję obejrzeć przedpremierowo 8 odcinków), mogę jasno powiedzieć: to była najlepsza decyzja, jaką w nim podjęto.



Wracamy do starego, dobrego biura. Tym razem jest to firma pakująca Flinley Craddick mieszcząca się nie w małym miasteczku, a w Syndey. I dostajemy mniej więcej to, co poprzednio, czyli perypetie biura pełnego indywiduów, zarządzanego przez narcystyczną, ale jednocześnie bardzo pogubioną szefową. W australijskiej wersji jest jeszcze jedna poważna zmiana względem brytyjskiej i amerykańskiej wersji Gareth/Dwight również został delikatnie zmieniony, wciela się w niego kobieta (Edith Poor) i tym razem jest kimś w rodzaju office menagera.



Rzeczywiście pozmieniano część bohaterów, przerobiono ich motywacje i dopasowana do postaci bliższych australijskiemu odbiorcy. Pozostawiono jednak najważniejsze napięcia postaciami na przykład Greta i Nick (odpowiednio Shari Sebbens i Steen Raskopoulos) to Pam i Jim, którzy dopiero muszą odkryć, że ich uczucie ma sens.