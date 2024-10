2. sezon serialowego hitu z Harrisonem Fordem wymiata. Teraz uwielbiam go jeszcze bardziej

„Terapia bez trzymanki”, komediodramat stworzony przez Billa Lawrence’a, Jasona Segela i Bretta Goldsteina, doczekał się 2. sezonu - dwa pierwsze odcinki można już obejrzeć w Apple TV+. Poprzednia odsłona odniosła spory sukces - cieszyła się wysoką oglądalnością, krytycy i widzowie wystawiali jej wysokie noty, a całość otrzymała nawet dwie nominacje do Emmy, Critics Choice Awards i TCA Awards.



W centrum fabuły znalazł się terapeuta Jimmy Laird (Segel), który zmaga się z żałobą po śmierci żony. Bohater początkowo ucieka w hedonizm, a później zaczyna łamać etyczne granice, mówiąc swoim pacjentom to, co naprawdę myśli i wchodząc z nimi w głębsze relacje. Rzecz jasna niespecjalnie podoba się to jego szefowi, terapeucie portretowanemu przez Harrisona Forda, bo łamie wszystkie reguły psychologicznej opieki.