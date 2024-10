"Pingwin": 4. odcinek przedstawił jedną z komiksowych przeciwniczek Batmana. Kim była Magpie?

4. odcinek „Pingwina” to zdecydowanie najlepszy z dotychczasowych epizodów spin-offu Batmana. Ta w całości poświęcona Sofii Falcone (znakomita Cristin Milioti) godzina zgłębia przeszłość bohaterki - dowiadujemy się, w jakich okolicznościach ojciec zamknął ją w Arkham, śledzimy cykl tortur, którym ją poddawano oraz poznajemy kulisy jej relacji z Ozem. Sporo czasu spędzamy we wspomnianym więzieniu-szpitalu psychiatrycznym, przypatrując się cierpieniom Sofii. Poznajemy też jej sąsiadkę z celi obok, z którą przez jakiś czas się trzyma: jest to Margaret Pye, nazywana Magpie (Sroka). Fani komiksów ze stajni DC powinni kojarzyć tę postać.



Czas spędzony przez Sofię w Arkham kształtował ją jako złoczyńcę, którym miała się stać. Zarówno w komiksach, jak i w adaptacjach Arkham bywało miejscem „narodzin” kilku największych przeciwników Batmana. To jeden z tych przypadków - zabójstwo koleżanki z celi obok było zresztą dużym krokiem w tę stronę.



Przypomnę, że wrobiona w zamordowanie siedmiu kobiet i nazwana „Katem” (The Hangman) Falcone zostaje osadzona w Arkham jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Przekonuje, że jest niewinna, ale jasne jest, że lekarze i większość personelu znajdują się na liście płac Carmine’a.