Gdzie obejrzeć film "Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan"? Produkcja jest już w VOD

Jednak to nie międzynarodowa intryga sprowadzi na d'Artagnana prawdziwe niebezpieczeństwo, a miłość do pięknej Konstancji Bonasiuex, powiernicy królowej Francji uwikłanej w szereg manipulacji, które mają na celu wciągnięcie kraju w wyniszczającą wojnę. D'Artagnan będzie musiał zatem stanąć do walki o bezpieczeństwo i honor ukochanej, stając się tym samym wrogiem Milady de Winter, która nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swój podstępny plan. W rolach głównych wystąpili Francois Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmai, Eva Green oraz Louis Garrel.