Ta komedia z Sydney Sweeney podbiła Netfliksa. U nas obejrzysz ją na innych platformach

"Tylko nie ty" dotarło do Polski ze sporym opóźnieniem. Ta komedia romantyczna z Sydney Sweeney i Glenem Powellem zadebiutowała na świecie jeszcze w grudniu zeszłego roku. W Polsce pojawiła się w kinach dopiero parę miesięcy później - w marcu, kiedy już stała się globalnym hitem. Kosztowała przecież jakieś 25 mln dol. Zarobiła wielo-, naprawdę wielokrotnie więcej, bo grubo ponad 219 mln (prawie 10-krotność swojego budżetu!). Z takimi nazwiskami w obsadzie, nie mogło być inaczej. A dodajmy do tego, że to też przecież całkiem zabawny film.



Sydney Sweeney wciela się tu w przypałową Bea. Przypadkiem w kawiarni, kiedy próbuje zdobyć klucz do toalety, poznaje Bena. Coś między nimi iskrzy. Spędzają bardzo przyjemną noc, otwierają się przed sobą. Po opuszczeniu mieszkania mężczyzny, kobieta na chwilę jednak do niego wraca. I nie podoba jej się to, co słyszy. Liczy więc, że nigdy faceta nie spotka. Przekorny los ma jednak wobec nich inne plany. Niespodziewanie trafiają na to samo wesele w Australii. Tam postanawiają zacisnąć zęby, odrzcić na chwilę obopólną nienawiść i udawać parę.