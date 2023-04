Fabijański ma sposób na hejterów. Dostaną od niego prezent. "Możesz skiepować mi na gębie"

To bardzo praktyczny gadżet ponieważ za każdym razem, kiedy dostarczę ci powodu do hejtu, zamiast pisać mi, żebym się zabił, po prostu możesz skiepować mi na gębie. Jeśli nie palisz, albo nie chcesz hejtować i nie wiesz co z tą popielniczką zrobić, to… liczę na twoją kreatywność! Ps. Zdaje się, że można jeszcze składać zamówienia na płytę z prezentem, wiec jeśli pozazdrościłeś tym, którzy dostaną popielniczkę-hejterniczkę, to nie zwlekaj - tak reklamuje Fabijański nowy album.