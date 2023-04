Fabijański odpowiedział na krytykę Maffashion. Blogerka grozi sądem, a poszło o reportaż w TVN

Sebastian Fabijański po emisji programu "Uwaga", w którym przedstawiona została jego sylwetka, odniósł się do krytycznego komentarza byłej partnerki, Maffashion. Blogerka zażądała przeprosin od stacji po tym, w jaki sposób została przedstawiona w "Uwadze". Maffashion napisała też, że podejmuje kroki prawne. Co na to Fabijański?