Fani kisną z Seleny Gomez. Artystka wróciła na Instagram dzień po ogłoszeniu przerwy od social mediów

Selena Gomez wielokrotnie informowała fanów o tym, że robi przerwę od mediów społecznościowych. W tym roku zrobiła to po raz pierwszy i powiedzieć, że nie okazała się być konsekwentna, to jakby nic nie powiedzieć - artystka z detoksu od mediów społecznościowych wróciła do sieci po kilkunastu godzinach, czego fani nie omieszkali skomentować.