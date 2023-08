Serial z Seleną Gomez to jeden z moich ulubionych tytułów na Disney+. Nowy sezon tylko mnie w tym utwierdził

Pierwsze odcinki 3. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" ("Only Murders in the Building") dorzucają kolejne znane nazwiska do tej i tak już imponującej obsady, zapoznają nas z nową scenerią i zawiązują fabułę wokół trzeciej już prawdziwej zbrodni. Trochę się u naszego trio pozmieniało: Oliver Putnam (Martin Short) i Charles Savage (Steve Martin) pracują nad nową teatralną sztuką, którą wystawiają na Broadwayu (kosztem, rzecz jasna, czasu poświęconego na tworzenie słynnego już podcastu true crime). Mabel (Selena Gomez), która z teatrem nie ma zbyt wiele wspólnego, najchętniej kontynuowałaby dawną działalność, w której odkryła swoją pasję.



Gdy Ben Glenroy (Paul Rudd) pada trupem na scenie, bohaterowie nie są zgodni: dziewczyna chciałaby wrócić do nagrywania i badania sprawy, ale priorytetem dla Charlesa i Olivera pozostaje spektakl - chcą go ocalić i doprowadzić do nowej premiery. W końcu troje mieszkańców Arconii odtwarza pierwsze dni przedstawienia razem z innymi aktorami (wśród nich Meryl Streep!) i ekipą, by dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło.



